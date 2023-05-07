Каркасный дом: преимущества и особенности строительства

Даже в сравнении с привычным кирпичом или деревом каркасный тип обладает множество преимуществ, которые и делают данные дома столь притягательными.

Каркасные дома имеют и свои отличительные особенности от других типов. Например, вот некоторые среди них:

Много типов

Каркасный дом может быть построен в разных типах: финском, канадском, европейском. Разница между этими видами действительно колоссальна.

В нашей стране наибольшей популярностью пользуется именно канадская технология. Она оптимальна с точки зрения легкости монтажа, быстроты возведения всего участка.

Дача

На самом деле каркасные дома строятся в нашей стране уже давно. Они именуются дачами. Стоит отметить, что каркасный дом подходит для постоянного проживания, просто при строительстве дачи аспект утепления не учитывается.

Если утеплить любой дачный участок, то получится строение, близко напоминающее тот же канадский каркасный дом.

Преимущества каркасных домов

Как уже упоминалось выше, существует большое количество преимуществ каркасных домов. Например, следующие из них можно считать основными:

Низкая цена - каркасные дома обходятся значительно дешевле своих аналогов;

- каркасные дома обходятся значительно дешевле своих аналогов; Отсутствие фундамента - из-за особенностей строительства фундамент дому не требуется;

- из-за особенностей строительства фундамент дому не требуется; Быстрая скорост ь - каркасные дома возводятся за считанные недели даже небольшой командой;

ь - каркасные дома возводятся за считанные недели даже небольшой командой; Простота - при строительстве дома не требуется особых навыков или большого количества оборудования;

- при строительстве дома не требуется особых навыков или большого количества оборудования; Теплоизоляция - при создании теплоизоляции каркасный дом не отпускает тепло даже в самые холодные зимние периоды;

- при создании теплоизоляции каркасный дом не отпускает тепло даже в самые холодные зимние периоды; Облицовка и отделка - каркасные дома просты в облицовке и последующей отделке, тем не менее притягательны по внешнему виду;

- каркасные дома просты в облицовке и последующей отделке, тем не менее притягательны по внешнему виду; Сейсмоустойчивость - конструкция цельная, а потому устойчивая к негативному воздействию окружающей среды.

Самое важное - заказывать каркасный дом в проверенной организации. Например, можно обратиться в организацию House stroy. Узнать цены на каркасник под ключ в данной компании можно на ее официальном сайте. В ассортименте находится большое количество готовых моделей этих домов. Контактные данные для связи также находятся на самом официальном сайте.