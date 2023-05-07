Минобороны сообщило о 22 сбитых над Черным морем беспилотниках ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах проведения спецоперации. Кроме того, ночью над акваторией Черного моря уничтожены 22 ударных украинских беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе города Херсон поражен пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районе населенного пункта Серебрянка ДНР уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка ДНР, а также Центра сил специальных операций ВСУ «Юг» на острове Великий Херсонской области. В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении за сутки было уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, склад боеприпасов подразделения «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), а также пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск. За сутки на данном направлении уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Новгородское и Артемово ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США», — уточнил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара, Павловки, Никольского и Дорожнянки. За сутки на данных направлениях уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также пресечены действия группы диверсантов. На Херсонском направлении противник потерял до 40 военнослужащих и пять автомобилей.

Российские средства ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», оперативно-тактическую ракету «Гром-2», тактическую ракету «Точка-У» и 10 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 418 самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9014 танков и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10037 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

