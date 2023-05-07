Московская компания создала технологию для экономии тепла в зданиях

Московская компания «Энергосбережение» разработала технологию автоматического регулирования подачи теплоэнергии в зависимости от температуры наружного воздуха. Устройство использует алгоритмы искусственного интеллекта, оно не допускает подачу избыточного тепла и позволяет сэкономить гражданам, сообщается на портале мэра столицы.

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«Сейчас автоматизированные узлы управления отоплением установлены уже более чем в 1900 зданиях столицы. Это позволяет экономить тепло на 20–30 процентов. Жители платят за отопление меньше на 300–500 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Компания входит в Московский инновационный кластер (МИК), который способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице. В частности, МИК помог ей возместить проценты по кредиту на сумму более 11 млн рублей на закупку необходимого оборудования.

