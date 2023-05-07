«Нам клянутся»: Пригожин сообщил, что «Вагнер» получит боеприпасы и посредничество Суровикина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что получил боевое распоряжение, в котором бойцам, находящимся в Артемовске, обещают выдать боеприпасы и вооружение, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина назначают «принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с министерством обороны». Заявление Пригожина опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

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«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение... Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным. И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с министерством обороны», — заявил Пригожин.

Ранее он сообщил, что подразделения «Вагнера» останутся на позициях в Артемовске до 00:00 мск 10 мая, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы сохранить личный состав от потерь. Он также заявил о нехватке боеприпасов для ЧВК.

