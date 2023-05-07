НАМИ стал единственным акционером «АвтоВАЗа»

Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров АО «АвтоВАЗ», передав свою долю (32,3%) в контролирующем совместном предприятии в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Это следует из данных ЕГРЮЛ, кроме того, информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе «Ростеха». Таким образом, НАМИ консолидировал 100% долей «Лада авто холдинга», являющегося единственным акционером «АвтоВАЗа».

Статья по теме: «Ростех» передаст НАМИ 32,3% «АвтоВАЗа» «Да, действительно, вышли из капитала», — сообщили в госкорпорации. Владельцем ООО «Лада авто холдинг», которое является единственным акционером «АвтоВАЗа», согласно изменениям, внесенным в ЕГРЮЛ 5 мая 2023 года, стал ФГУП НАМИ. «АвтоВАЗ» до декабря 2021 года контролировался через нидерландское СП Alliance Rostec Auto B.V., совладельцами которого являлись «Ростех» (32,3%) и Renault (67,7%). Затем СП было переведено в российскую юрисдикцию и владельцем «АвтоВАЗа» стало ООО «Лада Авто Холдинг» с тем же распределением долей. В апреле 2022 года ФГУП «НАМИ» получило 67,7% покинувшей Россию Renault.

