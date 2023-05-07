Основные правила выбора банка для бизнеса

Важнейшие критерии, которыми необходимо руководствоваться при выборе банка для бизнеса, такого как https://blanc.ru/, таковы:
- Надежность. Следует удостовериться в наличии лицензии у банка и в том, что он является участником системы страхования вкладов. Если банковское учреждение входит в ССВ, то в случае его банкротства юрлица и ИП смогут получить денежные средства со своих счетов в размере до 1,4 млн руб. Если обороты бизнеса превышают эту сумму, то надо распределить денежные потоки по нескольким финансовым учреждениям или стать клиентом банка высшей категории надежности.
- Перечень оказываемых услуг. На сегодняшний день банковские организации готовы предоставлять предпринимателям и бухгалтерское обслуживание, и IT-консультации, и проверку контрагентов. Однако не стоит ориентироваться исключительно на количество предлагаемых банком услуг. Надо правильно оценить свои потребности и выяснить условия, на которых предоставляются нужные услуги. К примеру, некоторым предпринимателям выгодно стать клиентами банков, помогающих с регистрацией компании без самостоятельного похода в налоговую инспекцию.
- Качество обслуживания. Желательно заблаговременно ознакомиться с отзывами клиентов банковского учреждения о его работе и самостоятельно попробовать обратиться в него по разным каналам связи. К примеру, можно проверить, как быстро специалисты банка реагируют на вопросы, заданные в чате на сайте, по телефону горячей линии или в офисе. При ведении бизнеса в нескольких регионах понадобится его круглосуточная поддержка.
Некоторые банковские организации специализируются на обслуживании малого бизнеса или предприятий определенных отраслей. К примеру, одни банки бесплатно обслуживают счета фирм с небольшими оборотами, а другие выдают фермерам кредиты на льготных условиях. Необходимо заранее узнать, какие банковские учреждения предлагают подходящие для бизнеса льготные программы, выдают ли они кредиты с государственной поддержкой и может ли предприниматель на нее рассчитывать.
Некоторые банковские организации частично возвращают платежи по корпоративной карте, а также начисляют процент на остаток по счету. Другие финансовые учреждения предлагают в качестве бонуса к тарифу бесплатно обучать специалистов фирмы по теме бухучета или инвестиций.