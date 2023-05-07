Основные правила выбора банка для бизнеса

Важнейшие критерии, которыми необходимо руководствоваться при выборе банка для бизнеса, такого как https://blanc.ru/, таковы:

Надежность. Следует удостовериться в наличии лицензии у банка и в том, что он является участником системы страхования вкладов. Если банковское учреждение входит в ССВ, то в случае его банкротства юрлица и ИП смогут получить денежные средства со своих счетов в размере до 1,4 млн руб. Если обороты бизнеса превышают эту сумму, то надо распределить денежные потоки по нескольким финансовым учреждениям или стать клиентом банка высшей категории надежности.

Перечень оказываемых услуг. На сегодняшний день банковские организации готовы предоставлять предпринимателям и бухгалтерское обслуживание, и IT-консультации, и проверку контрагентов. Однако не стоит ориентироваться исключительно на количество предлагаемых банком услуг. Надо правильно оценить свои потребности и выяснить условия, на которых предоставляются нужные услуги. К примеру, некоторым предпринимателям выгодно стать клиентами банков, помогающих с регистрацией компании без самостоятельного похода в налоговую инспекцию.

Качество обслуживания. Желательно заблаговременно ознакомиться с отзывами клиентов банковского учреждения о его работе и самостоятельно попробовать обратиться в него по разным каналам связи. К примеру, можно проверить, как быстро специалисты банка реагируют на вопросы, заданные в чате на сайте, по телефону горячей линии или в офисе. При ведении бизнеса в нескольких регионах понадобится его круглосуточная поддержка.

Некоторые банковские организации специализируются на обслуживании малого бизнеса или предприятий определенных отраслей. К примеру, одни банки бесплатно обслуживают счета фирм с небольшими оборотами, а другие выдают фермерам кредиты на льготных условиях. Необходимо заранее узнать, какие банковские учреждения предлагают подходящие для бизнеса льготные программы, выдают ли они кредиты с государственной поддержкой и может ли предприниматель на нее рассчитывать.

Некоторые банковские организации частично возвращают платежи по корпоративной карте, а также начисляют процент на остаток по счету. Другие финансовые учреждения предлагают в качестве бонуса к тарифу бесплатно обучать специалистов фирмы по теме бухучета или инвестиций.