«Серебряный лебедь»: стало известно, как супруга короля Британии поддерживает форму в 75 лет

Королева-консорт Камилла рассказала, что начала брать уроки балета во время пандемии коронавируса, чтобы поддерживать себя в форме и оставаться активной. Букингемский дворец подтвердил ее увлечение, опубликовав накануне коронации ряд фактов из жизни короля и королевы, сообщает издание Mirror.

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Камилла Паркер-Боулз — давняя любовь старшего сына Елизаветы II, Чарльза, нынешнего короля Великобритании Карла III. Роман у них вспыхнул еще до знакомства принца с будущей супругой Дианой (против брака выступила Елизавета II) и продолжался даже после рождения сыновей Чарльза — Уильяма и Гарри. После гибели Дианы в автокатастрофе Чарльз все-таки женился на Камилле, и теперь она официально стала королевой с приставкой «консорт», то есть до тех пор, пока на троне ее супруг.

«Во время изоляции от коронавируса 72-летняя Камилла рассказала, что начинала свой день с балета, немного занималась пилатесом и много гуляла, чтобы оставаться активной. Она также присоединилась к урокам балета "Серебряные лебеди" для людей старше 55 лет, которые предназначены для улучшения баланса, силы и гибкости», — сообщает издание.

Букингемский дворец подтверждает страсть Камиллы, сообщая на своем веб-сайте: «Королева-консорт поддерживает форму, посещая уроки балета «Серебряный лебедь». Кроме того, она большая поклонница программы BBC «Танцы со звездами» и даже дважды танцевала с членами жюри.

«Сначала я думала, что это будет очень забавно и я начну смеяться над всеми, кто падает рядом со мной. Но мы так сильно концентрируемся, что даже не замечаем, что делает человек рядом. Я думаю только о том, чтобы не забывать опускать плечи, дышать глубже и не горбиться… После занятий действительно чувствуешь себя намного лучше. Это весело», — призналась королева-консорт в Международный день танца в 2020 году.

Камилле 75 лет, она старше мужа на год. От первого брака с бригадным генералом Эндрю Паркером Боулзом у нее двое детей.

