В ракетах для РСЗО впервые металл частично заменят на композиты

Некоторые элементы ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) планируют заменить с металлических на полимерные. Это позволит удешевить производство, ракета станет легче и дальнобойнее при тех же габаритах. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал Александр Смирнов, занимавший на момент съемок пост гендиректора НПО «Сплав" им. А. Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» корпорации «Ростех»).

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«Мы на месте не стоим и, получая обратную информацию от войск, понимаем, что данную систему можно существенно модернизировать. В том числе, провести существенное удешевление продукции. Планируем в большей степени использовать композиционные материалы», — сообщил Смирнов.

Тульское предприятие «Сплав» – крупнейший в мире производитель реактивных систем залпового огня. Здесь разработаны и производятся «Град», «Смерчь», «Торнадо», здесь же были разработаны снаряды к тяжелым огнеметным системам «Буратино и Солнцепек», и здесь производят снаряды для РСЗО. На предприятии впервые хотят часть металлических элементов ракет поменять на полимерные, чтобы ускорить и удешевить производство.

