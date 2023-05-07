Власти РФ запланировали развивать туризм в Запорожской и Херсонской областях

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко совершил рабочую поездку в Запорожскую и Херсонскую области. Он посетил первый в Запорожье МФЦ и побывал на косе Обиточной побережья Азовского моря. Вице-премьер отметил, что регион обладает высоким потенциалом для создания круглогодичной здравницы, а по Херсонской области поручил составить «мастер-план территории с учетом уникальных природных условий», сообщили в пресс-службе правительства.

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«Запорожская область обладает большим природно-рекреационным потенциалом. Нам необходимо провести инвентаризацию, привести в порядок туристические объекты, прежде всего для местных граждан. Наша задача – помочь найти инвесторов, которые будут строить объекты. Сейчас идет прием заявок на строительство модульных средств размещения. У новых регионов – приоритетное право на получение финансирования по этой программе в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства», — заявил Чернышенко.

Вместе с врио главы региона Евгением Балицким вице-премьер посетил первый в регионе МФЦ и пообещал, что до конца года появятся еще четыре для обслуживания жителей новых регионов. Также он сообщил, что к сентябрю текущего года для «покрытия устойчивой связью территории Запорожской области» будут построены дополнительно 320 базовых станций и подключены 840 социально значимых объектов. Кроме того, в регионе появятся кол-центры службы 122.

В Херсонской области Чернышенко побывал в гостях у участницы ВОВ, посетил спортивную школу и передал соцобъектам комплекты спутникового телевидения «Русский мир», отметив «важность противодействия пагубному влиянию иностранного контента». К сентябрю, по его словам, в регионе будут построены 330 базовых станций связи и подключены более 500 социально значимых объектов. Вице-премьер также дал поручение корпорации «Туризм.РФ» составить «мастер-план территории с учетом уникальных природных условий Херсонской области, чтобы здесь могли отдыхать и восстанавливать здоровье в первую очередь граждане этого региона».

