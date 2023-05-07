«Возможности заканчиваются»: глава Минфина США напомнила о грозящем дефолте

Возможности министерства финансов США проводить экстраординарные меры для предотвращения дефолта подходят к концу, заявила глава ведомства Джанет Йеллен в интервью ABC News. Ранее минфин США уже предупреждал, что к 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме.

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«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», — заявила Йеллен, отвечая на вопрос о наличии у министерства дополнительных инструментов для избежания дефолта.

Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если конгресс не расширит лимиты заимствований. Республиканцы же, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.

«Приоритетом правительства остается задача сделать так, чтобы конгресс выполнил свою работу, повысив потолок госдолга. Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис», — заявила Йеллен на вопрос, рассматривает ли американская администрация возможность применения 14-й поправки конституции страны для избежания дефолта.

Четвертый раздел 14-й поправки конституции США утверждает, что состоятельность госдолга страны не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.

