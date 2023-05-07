«Запугать и уничтожить»: Володин рассказал, как Запад борется с теми, кто говорит правду о России

Ставка Вашингтона и Брюсселя на либералов, прозападников и американофилов провалилась — многие сбежали за рубеж. Оставшись без проводников своей идеологии, США и ЕС теперь делают все, чтобы расправиться с «лидерами общественного мнения, теми, кто любит Россию, защищает историю, национальные ценности», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Комментируя в своем Telegram-канале нашумевшие теракты, он перечислил также людей, в отношении которых ФСБ удалось «предотвратить трагедии».

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«Кровавым киевским режимом организованы теракты: убийства военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина. Важно подчеркнуть, многие трагедии были предотвращены ФСБ: покушения на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, главу Республики Крым Сергея Аксенова, мэра Ялты Янину Павленко, председателя парламента Крыма Владимира Константинова», — написал Володин.

Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что теракты «ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду». При этом он отметил, что на Украине все чаще стали слышны голоса осуждающих киевский режим, однако власти «борются с этим всеми способами».

«Как стало известно, приграничные с Россией области — Сумская и Черниговская — заселяются поляками. Из родных домов выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам переселенцев. Не поможет. Победа будет за нами», — резюмировал Володин.

