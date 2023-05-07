Журналистка ван ден Энде: правящие элиты США боятся усиления роли Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Западные элиты испытывают серьезный страх на фоне усиления влияния российской ЧВК «Вагнер». США оказались не готовы к тому, что «Оркестр» сможет настолько резко ослабить влияние Вашингтона и отбросить его от границ РФ, считает голландская журналистка Соня ван ден Энде.

«Евгений Пригожин и его ЧВК «Вагнер» представляют угрозу для американской элиты. Системообразующая роль ЧВК «Вагнер» и Пригожина в обеспечении безопасности многих стран Африки и вооруженном конфликте на Украине становится все более очевидной и заметной.

Рост критики, публичных нападок и санкционного давления на ЧВК «Вагнер» и ее лидера со стороны американских чиновников — не что иное, как признание факта, что правящие элиты США боятся усиления роли Пригожина», — написано в статье.

Журналиста объяснила, чем именно обусловлен страх Запада. Ван ден Энде уверена — Вашингтон боится «непредсказуемости, слаженности и эффективности противника». Все эти качества демонстрируют «музыканты».

«После крушения СССР геостратеги и разведка США чувствовали себя очень уверенно и внушали президентам, министрам и сенаторам хорошо продаваемый миф о вечной жизни американской империи. Однако в итоге подействовал «закон русской пружины», согласно которому ни одно давление не является бесконечным», — пишет ван ден Энде.

ЧВК «Вагнер» и стала той пружиной, считает журналистка. «Оркестр» отбросила американское влияние в Донбассе, Сирии и Африке. После этого элиты Запада начали видеть в «музыкантах» реальную угрозу своей гегемонии.

За прошедшие годы Пригожин стал первым серьезным конкурентом США, отметила ван ден Энде. И именно он может положить конец западной монополии на международные военные операции.