Экс-советник главы Пентагона назвал черту характера Путина, которая спасёт мир от катастрофы

Адекватная реакция президента РФ Владимира Путина на нерациональные действия США и их союзников на Украине позволяет избежать катастрофы – развязывания третьей мировой войны.

Об этом в интервью YouTube-каналу London Real заявил бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, мир должен быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер, а не поддаётся эмоциям.

«Слава Богу, что Путин именно такой, однако меня беспокоит то, что у нас в США руководствуются именно эмоциями», – подчеркнул Макгрегор.

При этом он опасается, что НАТО, осознавая критическое положение украинской армии на фронте, может пойти на необдуманные шаги, в том числе решиться на отправку своего контингента на Западную Украину.

«Такая глупость может спровоцировать мировую войну. Надеюсь лишь на то, что тяжёлая экономическая ситуация на Западе вряд ли позволит союзникам киевского режима прибегнуть к крайним мерам. К тому же они понимают, что вооруженные силы НАТО скорее всего, не смогут выдержать прямого столкновения с Россией», – резюмировал экс-советник главы Пентагона.

Как ранее писал «Эксперт», отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер назвал Путина величайшим человеком столетия.