«Это чудовищно»: в Кремле резко ответили на слова Буданова об убийстве россиян

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков резко ответил на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о убийстве русских «в любой точке мира», назвав их чудовищными.

По словам представителя Кремля, это прямое подтверждение того, что киевский режим не только спонсор, но и организатор террористической активности, передаёт РИА Новости.

«Это действительно чудовищное заявление, – подчеркнул он. – Второе – это заявление, сказанное Будановым, является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности».

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что сказанное главой ГУР Минобороны Украины даёт «ещё одну важную характеристику киевскому режиму».

Как ранее писал «Эксперт», Буданов в интервью Yahoo News заявил, что «незалежная» «убивала и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Так он ответил на заявление журналиста портала о том, что американские спецслужбы признали власти Укрианы причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя философа Александра Дугина.