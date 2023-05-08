Фонды российских акций принесли наибольший доход в апреле

Фонды, ориентированные на российские акции, принесли наибольший доход пайщикам в апреле.

Как пишет газета «Коммерсант», стоимость паев фондов российских акций выросла за месяц на 6-10%. Так, индекс Мосбиржи вырос на 7,5%, до отметки 2 635 пунктов, и вернулся к уровням начала апреля 2022 года. Отмечается, что ожидание масштабных дивидендных выплат стало главным фактором, которые принесли такой результат.

Кроме того, по словам аналитика УК ТРИНФИКО Марии Трофимовой, дополнительным рычагом стало ослабление курса нацвалюты. Доход более 7% также принесли фонды, инвестирующие в драгметаллы. Паи фондов еврооблигаций и облигаций в китайских юанях подорожали на 2-5,6%.

При этом, как предположила эксперт, положительная тенденция сохранится на протяжении нескольких месяцев. Она считает, что вероятнее всего часть дивидендных выплат от ЛУКОЙЛа и Сбербанка будут реинвестированы в рынок, и именно в акции, которые предлагающие потенциальную доходность выше, чем по депозитам и облигациям.

Помимо этом, Трофимова отметила, что на фоне антироссийских рестрикций и оттока капитала, для вложений лучше всего подойдут валютные фонды. Между тем, облигации в рублях будут не так прибыльны из-за дефицита бюджета.