Глава разведки Украины Буданов пообещал убивать русских по всему миру

Украина продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Об этом в интервью Yahoo News, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил глава управления разведки (ГУР) Минобороны «незалежной» Кирилл Буданов.

Так он ответил на заявление журналиста портала о том, что спецслужбы США признали киевские власти причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя философа Александра Дугина

«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», – пообещал глава ГУР.

Напомним, вечером 20 августа 2022 года в результате взрыва заминированного автомобиля погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина. ФСБ обвинила в организации и убийства Дарьи Дугиной спецслужбы Украины. По данным ведомства, исполнителем является Вовк Наталья Павловна, «которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной».

По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения.