Инвесторы променяли акции на шашлыки

Внешний фон для рублевых активов сегодня складывался благоприятно. Уже на азиатской сессии продолжила дорожать нефть, которая к российскому закрытию выросла на 2,2%, до $77 за баррель. Западные аналитики вновь заговорили об уходе «черного золота» выше $80.

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Однако на рынке есть уверенное мнение, что банковский кризис в Штатах далек от завершения. Отток вкладов из кредитных организаций продолжается. Чтобы сломать эту тенденцию, американским властям нужно либо гарантировать сохранность всех сбережений, либо начать понижать ставку. Но на первое в преддефолтном бюджете США просто нет денег, а на второе не согласится ФРС, которая маниакально пытается обуздать инфляцию, увеличивая стоимость денег в экономике.

Так что очередное банкротство какого-либо из банков вполне может усилить опасения рецессии пока еще крупнейшей мировой экономики и снова сбить цены на нефть.

Многие российские инвесторы не стали сегодня включать торговые терминалы и предпочли акциям шашлыки. В связи с этим ликвидность рынка была низка, а спекулянты не решились его разгонять в какую-либо сторону. Шортить на среднесрочно растущем рынке неоправданно рискованно. От покупок же сдерживает обсуждение новых европейских антироссийских санкций и тревожная геополитическая ситуация.

Пока непонятно, какие ограничения в отношении России придумала Европа. По СМИ проходила информация, что поляки и прибалты требуют от ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT, а также запретить импорт газа и алюминия из РФ. Bloomberg пишет, что рассматривается вопрос о запрете транзита товаров через российскую территорию, а это может ударить по нашему «серому» импорту. Обсуждают и намерение ввести санкции в отношении ряда китайских компаний, которые, якобы, поставляют России «запрещенную» продукцию.

Поэтому сегодня немногочисленные инвесторы ограничились лишь точечными идеями, в основном, нефтяными. В лидерах роста с довольно скромным результатом – чуть более 2% – были обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти».

Из наиболее ликвидных акций лучший результат продемонстрировал «Лукойл», подорожавший на 1,1%. Бумага сейчас интересна прежде всего с точки зрения потенциальной дивидендной доходности, которая, по оценкам ряда аналитиков, может составить по итогам текущего года порядка 15%. Это очень много для «голубой фишки». Впрочем, менеджмент компании любит периодически разочаровывать своих акционеров.

Сбер не преподнес сюрпризов, которых от него многие ждали. Сегодня бумага последний день торговалась с 25-рублевыми дивидендами. Очень часто в последние дни перед отсечкой реестра на право получения выплат акции сильно растут. Но сегодня акции Сбера подорожали всего на 0,5%.

Большинство аналитиков уверены, что в среду торги акциями Сбера начнутся на величину намного меньшую, чем размер выплат, а дивидендный гэп бумага закроет за месяц, максимум полтора.

В целом же Индекс Мосбиржи по итогам дня просел на 0,4%, но это во многом стало следствием распродаж акций в пятницу вечером, когда Индекс Мосбиржи не рассчитывается.

Неожиданно сильно для такого спокойного дня просел рубль, потерявший к доллару чуть более процента. Однако обороты торгов были совсем мизерными: по паре доллар–рубль расчетами «завтра» было наторговано всего 12,4 млрд руб., в то время как в последние дни этот показатель превышал 100 млрд. Это говорит о том, что на торгах не было ни крупных экспортеров, ни крупных импортеров. Те немногие спекулянты, которые уже посадили картошку и решили поторговать, предпочли зафиксировать прибыль, заработанную на безоткатном росте рубля с 27 апреля.

С точки зрения технического анализа – это верное решение. В пятницу пара доллар–рубль достигла технической поддержки 76,5 и «проколола» ее, но закрепиться ниже не смогла. Сегодня, кстати, эта преграда также штурмовалась, но опять неуспешно.

В целом, из-за низких объемов торгов сегодняшний день нельзя назвать показательным ни для рынка акций, ни для рубля.

