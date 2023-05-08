Китай предрёк разрушение системы ядерного нераспространения

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, что это разрушит систему ядерного нераспространения.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и глава правительства Японии Фумио Кисида договорились укреплять трёхстороннее сотрудничество с США в сфере безопасности и сотрудничать для реализации соглашения по обмену данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, президент Южной Кореи оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации.

Речь идёт о соглашении, которое он подписал в апреле с главой Белого дома Джо Байденом. В этом документе излагаются меры по укреплению приверженности США «расширенному сдерживанию» по защите Южной Кореи всеми её военными возможностями, включая ядерное оружие.

«Тенденция того, что другие страны могут участвовать в Вашингтонской декларации, только лишь усугубляет и без того высокую напряженность в регионе, разрушает систему ядерного нераспространения, наносит ущерб стратегическим интересам других стран, – цитирует представителя МИД КНР РИА Новости. – Надеемся, что соответствующие страны не будут всё дальше продвигаться по ошибочному пути».

По мнению дипломата, создание небольших группировок и втягивание их в конфронтацию не может решить проблему Корейского полуострова. В этой связи Ван Вэньбинь выразил надежду, что все стороны должны придерживаться курса на политическое решение вопроса, прилагать усилия для сбалансированного решения разумных озабоченностей всех сторон, поддерживая мир и стабильность на полуострове.

Как ранее писал «Эксперт», Юн Сок Ёль не исключил размещения на территории Южной Кореи ядерного оружие третьей страны. Кроме того, Сеул готов разработать собственное в случае обострения ситуации с КНДР, пообещав, что разработки не займут много времени.

«С нашей наукой и технологией мы можем получить его (ядерное оружие) в сжатые сроки», – подчеркнул он.