Китай пригрозил Брюсселю последствиями, если Евросоюз введет санкции «за помощь России»

Доверие между ЕС и КНР будет разрушено, если Брюссель введёт против китайских компаний санкции якобы за помощь России.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбинь. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Евросоюз собирается ввести ограничительные меры против компаний КНР, которые считает оказывающими поддержку России, передаёт РИА Новости.

«Если это правда, то Брюссель может серьёзно нарушить доверие и сотрудничество с Пекином, обострить раскол и конфронтацию в мире. Китай призывает ЕС не идти по ошибочному пути. В противном случае Пекин Китай будет твёрдо защищать свои законные права и интересы», – предупредил Ван Вэньбинь.

