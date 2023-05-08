Минобороны сообщило о чувствительных потерях ВСУ в зоне проведения СВО

Минобороны РФ на брифинге 8 мая сообщило о чувствительных потерях в живой силе и технике, которые несут Вооружённые силы Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно информации, которую озвучил представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артёмовск (украинское название Бахмут). Подразделения ВДВ при этом оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения украинской армии в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр (ДНР).

В данном районе авиацией совершено 5 самолётовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач. Потери противника составили более 380 украинских боевиков и наёмников, 6 автомобилей, 4 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-20, гаубица Д-30 танк и самоходная артиллерийская установка «Акация». В районе Верхнекаменского и Краматорска(ДНР) уничтожены 2 склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника ВСУ населённых пунктов Угледар, Шевченко, Времевка (ДНР), Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка (Запорожская область). Уничтожено до 70-ти националистов, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа и гаубица Д-20. В районах населенных пунктов Водяного в ДНР и Кирово (Запорожская область) уничтожены 2 склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Теоны, Торское и Серебрянка (ДНР). Ликвидировано свыше 70 украинских националистов, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область). В районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия 2-х украинских ДРГ. Уничтожены до 55 боевиков, 7 автомобилей, 5 боевых бронированных машин, 3 танка и гаубица Д-30.

В районе населённого пункта Балаклея (Харьковская область) поражён склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ. В целом, за сутки российские силы поразили 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую сила и техника в 107 районах.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских боевиков, 7 автомобилей и гаубица «Мста-Б».

Российские системы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛ в районах населённых пунктов Нововодяное, Кременная (ЛНР), Кирилловка, Петровское, Егоровка (ДНР), Васильевка (Запорожская область) и Песчановка (Херсонская область).

За время СВО российские силы уничтожили 418 самолётов, 230 вертолётов, 4 042 БПЛА, 421 ЗРК, 9 033 танка и других боевых бронированных машин, 1 096 боевых машин РСЗО, 4 764 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 10 059 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», минувшей ночью, а также утром 8 мая Россия нанесла по Украине двойной удар возмездия за атаку на Кремль и теракт против российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина.