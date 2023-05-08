Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев в республике

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики просят Россию увеличить число миротворцев.

Об этом заявил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков. Как пояснил он, миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает, как в Кишиневе, так и в Киеве, передаёт РИА Новости.

«Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья, – подчеркнул Манаков. – Однако ещё в 1995 году Россия сократила контингент до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть».

Сейчас, напомнил он, численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450, тогда как по штату, установленному документами Объединенной контрольной комиссии, полагается 3 100 человек.

При этом, как убеждён дипломат, увеличить российский контингент юридически возможно – такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы.

«Она юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК. Усилить миротворцев можно и за счёт россиян, постоянно проживающих в Приднестровье, и власти республики не раз ходатайствовали об этом», – резюмировал глава представительства Приднестровья в Москве.

Как ранее писал «Эксперт», российский МИД РФ предостерёг США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов, заверив, что любые действия, представляющие угрозу российскому контингенту в Приднестровье, «будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию».

