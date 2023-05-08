Путин поздравил лидеров иностранных государств с годовщиной Победы

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Как передаёт пресс-служба Кремля, глава государства направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

По словам президента, в этот день «мы воздаём дань глубокого уважения» всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.

Путин также подчеркнул, что нравственный долг заключается в непозволении искажать правду о Великой Отечественной войне, как и оправдывать нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников.

Российский лидер убеждён, что духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между странами и народами. Также он передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.

Как ранее писал «Эксперт», президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил празднование в стране Дня Победы 9 мая. При этом он утвердил на эту дату празднование Дня Европы.