Россия нанесла по Украине двойной удар возмездия за атаку на Кремль и теракт против российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина.

В ночь на 8 мая ВС РФ сокрушили позиции и объекты ВСУ сразу по нескольким направлениям. При этом применялось всё, что может применяться. Речь идёт о БПЛА «Герань-2», ракетах Х-22/32, а также крылатых ракетах Х-101 и «Калибр», работало не менее пяти-семи самолётов Ту-22М3.

Наиболее мощные прилёты были зафиксированы на юге Украины. В частности, сообщалось о взрывах в Одесской области. По данным Telegram-канала «Военная хроника» там известно минимум о семи попаданий по объектам ВСУ.

Также есть информация, что ракетным ударом был уничтожен мост в Затоке, через который украинская армия подтягивала под Херсон и Николаев из Румынии резервы, топливо и технику.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью была самая массовая атака на Киев за всё время украинского конфликта. По его словам, всего по территории «незалежной» было выпущено около 60 БПЛА. При этом он утверждает, что над Киевом сбили 36 из них.

Как пишет «Военная хроника», в настоящее время идёт повторный ракетный удар по Украине. В частности, активно летит по объектам ВСУ в Павлограде, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Особенно громко в Павлограде.

«Сегодня авиация ВКС РФ работает не только крылатыми ракетами, но и бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) с большой дистанции», – говорится в сообщении.

При этом, предположительно, как и в прошлый раз, целями российского удара возмездия являются логистические узлы ВСУ, а также резервы, накопленные ими для контрнаступления.