СМИ: российское планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению

Российские планирующие бомбы заставили власти Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению.

Об этом говорится в статье ежедневной британской газеты Telegraph. Как пишут авторы публикации Джо Барнс и Роланд Олифант, согласно оценкам официальных лиц «незалежной», российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день.

«В то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, аналитики на Украине и Западе начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование», – подчеркнули журналисты.

При этом они ссылаются на мнение спикера воздушных сил «незалежной» Юрия Игната, признавшего, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу».

Как ранее писал «Эксперт», украинское военное командование в ужасе от российский новейших планирующих бомб, которому невозможно противостоять. По словам Игната, РФ ежедневно на переднем крае района боевых действий применяется от 20 до 200 таких авиабомб.

«Эти бомбы могут пролететь около 70 км и поразить объекты критической инфраструктуры. Мы не можем противостоять такому типу боеприпасов», – признался он.