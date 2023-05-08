Военный эксперт назвал возможные варианты наступления ВСУ

Российский военный эксперт и обозреватель Александр Шарковский назвал возможные варианты контрнаступления ВСУ, о скором начале которого продолжают активно писать западные СМИ.

По мнению специалиста, наступательная операция украинской армии может начаться либо с натиска глубокоэшелонированными силами, либо же множеством небольших атак для так называемой «раскачки» фронта, передаёт URA.RU.

При первом варианте, как полагает он, командование ВСУ будет упроно упорно будет долбить в одну точку, не считаясь с потерями пока – или прорвут фронт, или иссякнут силы ВСУ.

«При этом на других участках фронта они предпримут сковывающие действия, а на те оперативные участки зоны СВО, где украинским военным получится добиться успехов, украинское командование организует оперативную переброску резервов и боеприпасов для дальнейшего развития наступления», – предположил Шарковский.

Как ранее писал «Эксперт», известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал направления, по которым пойдёт контрнаступление ВСУ.

По его мнению, украинские войска готовятся атаковать сразу на нескольких из них: Запорожье, Угледар и Артёмовск. При этом он считает, что командование ВСУ намерено перебросить в данные регионы дополнительные резервы, а главная база для подкреплений создана в Днепре.

Также Марков предположил, что будут ещё отвлекающие удары: один – в районе Новой Каховки, другой – в районе Херсона, третий – в Белгородской области, возможно ещё один – в районе Сватово-Кременной.

