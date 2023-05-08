Зеленский отменил на Украине День Победы

Президент Украины своим указом отменил празднование в стране Дня Победы 9 мая. При этом он утвердил на эту дату празднование Дня Европы.

«Осознавая европейскую идентичность украинского народа <...> постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», – говорится в указе документа, опубликованного в Telegram-канале главаря киевского режима.

Как пояснил Зеленский, данное решение принято «с целью укрепления единства народов Европы», а также для «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

Также президент Украины сообщил, что направил в Верховную раду законопроект, согласно которому 8 мая в «незалежной» предлагается объявить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

