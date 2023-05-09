Автор книги «Богатый папа, бедный папа» дал советы, как сберечь активы от инфляции

На фоне растущей инфляции и краха ряда банков инвесторам по всему миру будет безопаснее вкладываться только в определенные активы. В этом случае инфляция не станет для них серьезной проблемой, считает американский предприниматель, инвестор и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, передает Business Insider.

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«Инфляция носит системный характер, и инвесторам следует вкладываться в золото, недвижимость, бензин и продукты питания», — предупредил Кийосаки.

Золото он назвал основным убежищем от инфляции, с начала года его стоимость выросла на 10%, в то время как бумажная валюта, по его словам, является «настоящим мусором». Вложения в недвижимость также могут помочь спастись от роста цен, считает Кийосаки, владеющий многоквартирными домами, офисными зданиями и другими объектами коммерческой недвижимости.

Бензин же, по его мнению, необходим многим секторам экономики, и он «останется в силе», даже когда другие просядут. Продукты питания также крайне важны для экономики, поэтому можно вложиться и в этот сектор.

Эти решения Кийосаки во многом напоминают составленный им же в 2011 году список из пяти активов, которые следует покупать, чтобы «пережить любой экономический кризис». Тогда в него вошли золото, оружие, земля, еда и газ, сообщает издание.

