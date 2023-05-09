Биткоин угодил в самую настоящую пробку

С января этого года заработал протокол нумерации сатоши (самой меньшей доли биткоина) под названием Ordinals. Это позволило создавать на основе старейшей криптовалюты невзаимозаменяемые токены.

Статья по теме: Деньги побежали из банков в биткоин. Акции майнеров растут

NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемые токены) стали одной из моднейших новинок криптомира в последние годы. Каждый их экземпляр уникален и не может быть замещён другим аналогичным, чем и отличается от криптовалют или обычных денег.

Новый рынок стремительно рос: в 2020 году объем торгов NFT составил порядка $30 млн, в 2021-м – около $20 млрд, а в кризисном для криптовалют 2022-м – почти $25 млрд.

До недавнего времени мемкоины и коллекции NFT, такие как Bored Apes и CryptoPunks, преимущественно основывались на Ethereum. Именно благодаря им он стал самым коммерчески значимым блокчейном в мире. Но в этом году ситуация начала меняться. Выпуск на основе биткоина невзаимозаменяемых токенов стандарта BRC-20, аналогичных ERC-20 на Ethereum, стремительно растет.

И в мае это привело к проблемам. NFT, естественно, вставали в общую очередь, но уже в первых числах мая на них приходилось около половины всех транзакций в блокчейне биткоина. Такой спрос привел к взлету комиссии майнеров. CNBC со ссылкой на отраслеых экпертов сообщает, что за 14 дней, предшествовавших прошлой пятнице, средняя комиссия увеличилась на 297%.

И сеть встала. Она рассчитана на 5–7 транзакций в секунду, а в воскресенье очередь непроведенных платежей составила почти 500 тыс. По данным CoinDesk, число неподтвержденных трансакций превышало уровни, наблюдавшихся в периоды всплеска 2018-го и 2021 годов.

При этом ежедневно создаются сотни тысяч BRC-20. И уже в воскресенье крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод биткоинов, объяснив это перегрузкой сети.

Но немедленно пошли и другие слухи. Данные Crypto Quant говорили о том, что клиенты Binance вывели с биржи порядка 180 тыс. биткоинов на $ 5 млрд. Заговорили о бегстве клиентов. Сама биржа объяснила рекордные объемы транзакций переводом биткоинов между своим «холодным» и «горячим» кошельками (между аппаратным и связанным с интернетом соответственно).

Позднее вывод средств возобновился, но в понедельник вновь приостановился. Позднее он начался снова, и биржа сообщила, что все урегулировано – она подняла комиссии, чтобы иметь возможность платить майнерам за первоочередные переводы.

Но сомнения так просто не исчезают, примером чему может быть история конкурента Binance биржи FTX, рухнувшей на подобных слухах осенью. И на рынке началась распродажа криптовалют. Вчера вечером битокин упал ниже $27,5 тыс., потеряв за сутки более 5%. Впрочем, для криптовалюты это не так уж и много.

«Сообщения о большом оттоке биткоинов и приостановке вывода средств с крупной биржи могут быть причиной некоторой слабости, которую мы наблюдаем, – говорил вчера CNBC рыночный стратег LMAX Group Джоэл Крюгер. – В конечном итоге однако не произошло каких-либо серьезных изменений в картине ценового движения, а биткоин все еще в значительной степени ограничен многодневной бычьей консолидацией. Только падение ниже $25 тыс. может дать повод для беспокойства.

