Глава ЦБ Ирана назвал отказ от доллара стратегической политикой страны

Стратегическая политика центрального банка Ирана (CBI) заключается в том, чтобы отказаться от доллара США в торговле с другими странами и на валютных биржах. Об этом заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин на встрече с министром торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана Кайсом бен Мохаммадом Аль Юсефом, сообщает агентство Irna.

Статья по теме: Портреты американских президентов вышли из моды

«Американцы используют доллар как политический инструмент для давления на государства, в то время как другие валюты в мире становятся все более востребованными, особенно в азиатском регионе», — отметил Фарзин.

Глава ЦБ Ирана заявил о готовности полностью исключить американский доллар из торгово-экономических операций между Ираном и Оманом. Он сообщил, что уже есть соответствующие возможности для использования национальных валют.