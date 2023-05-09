Маркетинговый ход: ученые опровергли теорию про 10 000 шагов в день

Новое исследование американских ученых опровергло распространенное мнение о необходимости ежедневно проходить 10 тыс. шагов, чтобы быть здоровым. Эту теорию они назвали маркетинговой уловкой японцев, при этом подчеркнув, что ходить все-таки нужно, чтобы оставаться в форме, но количество шагов должно зависеть от возраста, пишет Scientific American.

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«В основе идеи, что необходимо проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы сохранять здоровье, лежат вовсе не научные данные, а банальная маркетинговая уловка. В 1960-х годах одна японская компания изобрела шагомер. Поскольку японский иероглиф "10 000" выглядит как идущий человек, компания назвала свое устройство "10000-шаговым измерителем". Просто эта цифра легко запоминалась», — пояснила эпидемиолог Медицинской школы Гарварда И Мин Ли.

По ее словам, совершать 10 тыс. шагов в день — это замечательная цель, но не обязательная, так как у нее нет никаких научных оснований. Рекомендации по физической активности от Министерства здравоохранения и социальных служб США до сих пор касаются только продолжительности физической активности: 150–300 минут умеренной физической нагрузки в неделю (к примеру, энергичной ходьбы) или 75–150 минут высокой физической нагрузки в неделю (к примеру, бега). Если придерживаться этих целей в течение десяти лет, можно будет увеличить продолжительность жизни примерно на полтора года.

И Мин Ли рассказала, что личный «пик» сильно зависит от возраста. Люди младше 60 лет действительно должны ежедневно проходить по 8–10 тыс. шагов, чтобы получить максимальную пользу в плане сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Людям старше 60-ти она порекомендовала проходить около 6–8 тыс. шагов (7–9 тыс. шагов в день примерно эквивалентны рекомендуемым Минздравом 150–300 минутам энергичной ходьбы в неделю). При этом она подчеркнула, что до сих пор остается нерешенным вопрос скорости, в частности, приносит ли ускорение большую пользу при одинаковом пройденном пути.

«Если вы ходите в течение 60 минут со скоростью 5 километров в час и, если вы бегаете в течение 30 минут со скоростью 10 километров в час, вы тратите одинаковое количество энергии. Чем вы старше, тем более энергозатратны шаги. То есть на один шаг пожилые люди тратят больше энергии. Получается, пожилым людям требуется меньшее число шагов, чтобы получить ту же пользу», — отметил врач и научный сотрудник Дьюкского университета Уильям Краус, который тоже участвовал в исследовании.

