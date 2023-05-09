«На переломном рубеже»: Путин выразил надежду на мирное, свободное и стабильное будущее

Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке, Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным, любая идеология превосходства недопустима, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади. Он также отметил, что против России вновь развязана война и от участников спецоперации сейчас «зависит будущее нашей государственности и нашего народа».

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«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна», — заявил Путин.

Целью «западных глобалистских элит», сеющих ненависть, русофобию и национализм, президент назвал распад и уничтожение России, слом системы глобальной безопасности и международного права.

«Для нас в России память о защитниках Отечества священна. Мы храним ее в наших сердцах. Отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Убежден, опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие», — подчеркнул Путин.

Особое внимание глава государства в своей речи уделил участниками специальной военной операции, подчеркнув, что на них «держится сегодня безопасность страны» и от них «зависит будущее нашей государственности и нашего народа».

Вместе с президентом РФ во время парада на трибуне находились премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев. После парада лидеры возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Позже у них запланирован неформальный завтрак.

