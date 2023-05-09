По тридцать залпов: Шойгу приказал провести артиллерийские салюты в ряде городов РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы, назвав эту дату «напоминанием о цене, которую заплатил мир за свободу и независимость», и распорядился произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-героях России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Статья по теме: «На переломном рубеже»: Путин выразил надежду на мирное, свободное и стабильное будущее «9 мая 2023 г. в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий», — говорится в приказе Шойгу.

