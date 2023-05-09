«Термометр может лопнуть»: посол РФ рассказал о градусе отношений с Японией

Санкционная политика Японии может так понизить градус отношений с Россией, что «термометр» лопнет, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности главы российской дипмиссии в Токио Геннадий Овечко. По его словам, администрация Фумио Кисиды в 2022 году под руководством США взяла курс на полный демонтаж позитивного двустороннего сотрудничества, при этом российская сторона открыта для его восстановления.

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«Продолжая раскручивать санкционную спираль, Токио рискует в русофобском запале опустить градус связей до таких критических отметок, при которых "термометр" может и вовсе лопнуть», — заявил Овечко.

Он напомнил, что Япония заморозила золотовалютные резервы РФ на сумму $30-38 млрд, активы 987 россиян и 129 организаций, запретила экспорт высокотехнологичного медицинского, энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования, предметов роскоши, включая автомобили класса «люкс», дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи, инвестиции, предоставление финансовых услуг. Под запрет также попал импорт российского золота, станков, некоторых видов древесины и водки. В результате «неконструктивной позиции Токио» товарооборот Японии и России сократился в первом квартале текущего года на 41%, сообщил дипломат. По итогам прошлого года торговля сократилась на 8,9%, японский экспорт в Россию упал на 40,5%. Крупнейшей товарной группой экспорта в РФ в 2022 году стали подержанные автомобили – 41,5% от оборота.

«Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации: в качестве страны-хозяйки мероприятий "Группы семи" Япония поставила целью возглавить потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму», — отметил Овечко.

Саммит G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.

При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона открыта для восстановления позитивного сотрудничества, но улучшение отношений двух стран, по его словам, полностью зависят от Токио.

