За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 72 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 94 районах проведения спецоперации. Кроме того, ночью российские войска нанесли удары по местам временной дислокации резервов и складам боеприпасов ВСУ, предотвратив их переброску в районы ведения боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении за сутки было уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 75-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах. За сутки на данном направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30», — уточнил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Гуляйполя. За сутки на данных направлениях уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. На Херсонском направлении противник потерял до 30-ти военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский самолет Су-25, за сутки перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», одну тактическую ракету «Точка-У» и 10 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 419 самолетов, 230 вертолетов, 4052 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9046 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4774 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10077 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

