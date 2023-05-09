«Вас держат за лохов»: Сальдо по-украински обратился к бойцам ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо разместил в своем Telegram-канале видеообращение на украинском языке, адресовав его «украинским воинам». Он сообщил, что россияне им не враги, а «большей частью родные люди», и призвал подумать о тех, кто толкает их на эту войну.

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«Ребята, вас просто-напросто держат за лохов. Говорят вам, что мы враги. Мы — не враги вам. Поймите — мы с вами большей частью родные люди. Было время, когда мы, может, и спорили, но сейчас нужно забыть споры и вспомнить, что наши отцы и деды были уроженцами одной общей Родины. Подумайте также о тех, кто стоит за вашими спинами, и против вашего желания толкает вас на войну. Мы знаем, что вы не хотите воевать, но они так запугали украинский народ, что вы боитесь об этом даже сказать вслух. Если им так надо, пусть американцы сами воюют своим оружием вместо того, чтобы заставлять вас», — говорится в речи Сальдо, переведенной им на русский язык и размещенной под видео.

Он также подчеркнул, что Запад девять лет готовил украинцев к конфликту, «который привел к людским жертвам и разрушениям городов». Сальдо назвал это издевательством нацистского режима, для которого украинцы «просто-напросто рабы».

