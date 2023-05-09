Володин заявил, что Украина стала колонией США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах. В своем Telegram-канале он осудил власти Украины за подмену Дня Победы «днем Европы» и заявил, что это сделано под влиянием Вашингтона и Брюсселя, которым не дает покоя праздник, объединяющий все народы СССР.

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«Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может. Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю. Украина стала колонией США. Не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем», — написал Володин.

Он поздравил всех с Днем Победы и призвал сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне и «сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены».