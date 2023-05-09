Только что вернулся с Бессмертного полка в Бишкеке. В прошлом году довелось участвовать в такой же демонстрации в Москве, и было очень интересно увидеть, как она проводится в одной из республик бывшего СССР, где никакие ветры времени не смогли изменить отношения к Великой войне.

Поскольку все впечатления еще совершенно не уложились в сознании, то позволю себе высказать те мысли, которые приходили в голову сегодня и в последние три дня, за время пребывания в Киргизии.

Город украшен портретами героев Советского Союза — жителей Киргизской СССР. Не будем забывать, что Панфиловская дивизия, защищавшая Москву, формировалась здесь и в Казахстане.

Киргизы достаточно воинственный народ, поэтому тут Великая Отечественная война имеет особое значение. Народ испытывает невероятную гордость за победу в самой великой войне в истории.

Звучали песни: и «Вставай страна огромная», «День Победы» и другие, но самой популярной песней была «Катюша» — несколько раз вся процессия запевала её хором.

Очень интересно было смотреть на портреты участников войны, на дедов и прадедов участников Бессмертного полка. Невероятные лица!

И ты начинаешь понимать, что за каждым из нас десятки поколений победителей, десятки поколений людей, которые сохранили жизнь, как таковую. И становится предельно ясно, что мы не имеем права предать своих предков, в борьбе за живое. И понимаешь отчетливо смысл истины «Смертью смерть поправ...»

О дружбе народов. Я в детстве, когда приезжал на каникулы в Москву из Таллина, всегда испытывал приступ счастья. Я чувствовал, что тут — все свои, независимо от этнической принадлежности. В отличие от Эстонии, где даже в советские годы была совершенно явная национальная сегрегация.

То же самое я ощутил и сегодня. Все люди в этом шествии были свои, и еще советские десантники и моряки, и православные и мусульмане, и киргизы, русские с украинцами, и уйгуры с дунганами и корейцами — все свои, все находятся в ауре Великой Победы, победы жизни над смертью.

Флаги — флаги Победы, советские флаги, флаги родов войск, даже царские флаги. И нынешние военные и курсанты, и огромное количество просто людей, разных людей — объединённых памятью своих предков-победителей.