Японцы стали чаще записываться на курсы улыбок после отмены масок

Люди по всей Японии постепенно отказываются от масок, которые были неотъемлемой частью их лиц более трех лет в период пандемии. И многие из них записываются на «уроки улыбки», чтобы заранее подготовиться к жизни без маски, пишет газета The Asahi Shimbun.

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«Поскольку ношение масок стало нормой, у людей стало меньше возможностей улыбаться, и у большого количества людей развился комплекс по этому поводу», — пояснила инструктор по улыбкам Кейко Кавано.

Она работает в Центре помощи пожилым людям Акабане, который организует эти бесплатные курсы для японцев всех возрастов. По ее словам, улыбка не только производит хорошее впечатление на других и облегчает общение, но и заставляет человека чувствовать себя более позитивно. Тренер ставит целью научить людей сознательно улыбаться ради своего физического и психического благополучия. Занятия проходят с ручным зеркальцем, а инструктор подсказывает, какие мышцы лица нужно напрягать и расслаблять для получения красивой улыбки.

Кавано также рассказала, что после того, как в феврале появились первые новости о переквалификации COVID-19, запросы на ее уроки выросли более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

