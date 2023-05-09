Запуск парома из Сочи в турецкий Трабзон отложили из-за проблем со страховкой

Запуск первых рейсов парома между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой. Об этом РИА Новости сообщила руководитель турецкой турфирмы-оператора «Şolt Tur» Фатош Шолт. Паромное сообщение после девятилетнего перерыва планировали открыть в начале мая.

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«Пытаемся решить проблему со страхованием парома. Мы работаем над поиском решений и, несмотря на проблему, планируем запустить паромы после выборов в Турции», — сообщила Шолт.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая, второй тур президентских выборов в случае необходимости состоится 28 мая.

Ранее Шолт рассказывала, что между городами будет курсировать один паром дважды в неделю, время в пути составит около восьми часов. Помимо пассажиров он сможет перевозить автобусы и микроавтобусы.

По словам гендиректора сочинского морского торгового порта Юрия Владимирова, российская сторона предприняла все, чтобы подготовить инфраструктуру для запуска паромного сообщения. 6 мая он сообщил агентству, что порт Сочи пока не получал заявок от турецкого оператора.

