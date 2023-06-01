Акции дня: бумаги «Башнефти» растут перед отсечкой

Привилегированные акции компании «Башнефть» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 1 июня. «Префы» подорожали на +3,64% до 1650 руб. за штуку.

Акции росли после рекомендации по дивидендам. «По привилегированным акциям "Башнефти", в частности, после одобрения акционерами на собрании 21 июня, должны быть выплачены дивиденды в размере 199,89 руб на бумагу с текущей доходностью около 12,15% – наиболее высокой среди российских эмитентов, еще не закрывших реестры за 2022 год. Дата отсечки по "Башнефти" – 7 июля», - прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся +0,15% до 2721,73 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,61% до 1061,89 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:27 мск составила 75,11 долларов за баррель (+4,13%). Российская валюта укреплялась– 80,99 руб. за доллар.