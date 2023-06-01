Dow, S&P 500 и Nasdaq – три пути к одному обвалу

Вчера рынок акций США наконец воссоединился: группа технологических акций, вопреки большинству бумаг тянувшая рынок вверх, продолжила начатое накануне падение – и результаты всех индексов стали похожи. Dow Jones Industrial Average потерял 0,41%, S&P 500 – 0,61%, а Nasdaq Composite – 0,63%.

Вся четверка компаний с капитализацией выше $1 трлн – Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.com – вчера закрыла день в «красной зоне». А акции пятой, – Nvidia с $934,5 млрд – лидировавшие в ралли имени искусственного интеллекта (ИИ), рухнули на 5,68%. Их прирост с начала года, впрочем, все еще колоссален – 158,89%.

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Индекс Philadelphia Semiconductor, в которые входят акции производителей полупроводников из разных стран мира, упал на 2,71%. От пика вторника он потерял уже 5,23%.

В него входят те, кого рынок считает главными бенефициарами бума ИИ. В их чипах видят те самые лопаты, продажа которых старателям считается лучшим бизнесом во времена «золотых лихорадок».

Но вчера по-настоящему хорошо смотрелись лишь акции Intel, взлетевшие на 4,83% после прогнозов прибыли, сделанных ее финдиректором Дэвидом Зинснером. Важнее, впрочем, было то, что он не забыл указать: у компании есть способы оседлать волну ИИ. Ранее рынок в этом сомневался, что отражалось на котировках.

А вот считавшаяся в этом плане куда более успешной AMD – ее капитализация уже в полтора раза больше, чем у казавшегося когда-то неприступным Intel – вчера подешевела на 5,64%. И это был не предел. Так, акции Marvell Technology потеряли 7,67%.

Ралли остановилось после новых призывов ввести регулирование ИИ и первых шагов ЕС в этом направлении. Но по итогам мая на картине, которую рисуют основные фондовые индексы США, все еще отчетливо видны его следы.

Dow Jones Industrial Average потерял за месяц 3,48%. S&P 500 почти не сдвинулся с места, прибавив лишь 0,26%. А Nasdaq Composite подскочил на 5,8%.

Можно подумать, что индексы представляют разные страны, но это итог одного из самых «узких» ралли в истории. Nasdaq 100, где вес мегакапитализированных технологических гигантов особенно высок, за май вырос и вовсе на 7,61%.

На этом фоне движения последних дней выглядят небольшой коррекцией, тем более что на технологические акции негативно влияли и новости из сфер, не связанных с ИИ – от ФРС до конгресса. Вот только оснований для продолжения ралли в июне уже не просматривается, тогда как для снижения – хватает.

Прежде всего, это ожидаемое после подъема потолка госдолга падение ликвидности – Минфин США выйдет на рынок с огромными объемами размещений казначейских бумаг. При этом ФРС продолжает количественное ужесточение, а банки на фоне кризиса все ужесточают условия кредитования.

И это не говоря о сезонности. Наступил один из самых слабых месяцев для рынка акций США (эту статистику некоторые объясняют опять-таки особенностями бюджетного процесса в США).

Согласно The Stock Trader’s Almanac, с 1950 года S&P 500 в июне в среднем приносил 0,1%, хотя в типичном месяце года эта цифра равна 0,72%. А индекс Dow исторически и вовсе уносил деньги, теряя 0,2% против роста на 0,67% в среднестатистическом месяце.

Да и в самой необычайной «узости» этого ралли кроются проблемы. Это ведь совсем не та динамика, какая обычно наблюдается в начале бычьих рынков, а рост между тем зашел уже очень далеко.

«Акции остаются чрезвычайно уязвимыми, - цитировал вчера Bloomberg управляющего директора BTIG Джонатана Крински. – Сейчас всем хорошо известно о проблеме ‘широты’ рынка, и мы думаем, что июнь реализует эти риски – слабые останутся слабыми, а сильные падут».