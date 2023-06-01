Автокредит с использованием ПТС авто в качестве залога

Кредит, где авто выступает в роли залога

В жизни могут возникнуть ситуации, когда срочно требуются финансовые средства. В таких случаях мы обращаемся в банк для получения кредита, но этот процесс может занять несколько дней для небольшой суммы и больше недели для значительных сумм. Что делать, если необходимы значительные деньги в кратчайшие сроки? Вариант становится очевидным: воспользоваться возможностью взять кредит, предоставив автомобиль в качестве залога https://carzaem.ru.

Суть и потенциальные риски

Займ под залог авто https://sovcombank.ru/apply/credit/zajm-pod-zalog-pts/ представляет собой вариант кредита с дополнительными преимуществами. Его главное отличие от обычного кредита заключается в возможности его быстрого оформления. Это связано с использованием авто в качестве финансовой гарантии.

Преимущества:

Быстрое оформление: получение займа происходит гораздо быстрее, чем в случае обращения в банк.

Минимальные требования: для займа необходимо предоставить ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля.

Возможность получения значительной суммы: размер займа может достигать до 70% от цены авто.

При оформлении займа под залог авто обычно нельзя использовать машину. В некоторых организациях автомобиль переходит во владение организации, а заемщику предоставляется в аренду. Если заемщик не сможет погасить кредит, компания имеет право продать автомобиль, чтобы взыскать долг.

Условия

Различные организации предлагают свои условия для получения займа под залог авто. Они обычно включают разные сроки кредитования, начиная от 3 месяцев и до 5 лет, а также предлагают значительные суммы до 3 миллионов рублей.

Важным аспектом является процентная ставка, которая варьируется от 7,9% до 22% в текущий момент. Она зависит от нескольких факторов, включая сумму займа, кредитную историю заемщика и состояние автомобиля.

Если вам нужен займ под залог ПТС, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на веб-сайте финансовой организации для предварительного расчета. Однако для получения более подробной информации и консультации рекомендуется связаться с консультантом, оставив заявку на сайте. Для автоматического расчета потребуется ввести сумму кредита, срок обеспечения и информацию о марке и годе выпуска автомобиля. Оценка автомобиля будет выполнена агентом, так как она зависит от его состояния. Правила и условия относительно пользования автомобилем во время кредита могут отличаться, поэтому рекомендуется уточнить их отдельно. Важно отметить, что автомобиль остается владением заемщика, однако на него могут быть наложены некоторые ограничения, и он служит гарантией возврата займа.