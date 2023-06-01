Философ Дугин рассказал, вступит ли НАТО напрямую в конфликт на Украине

Известный российский философ Александр Дугин сделал прогноз относительно возможного прямого вступления НАТО в украинский конфликт.

Как подчеркнул эксперт, по его глубокому убеждению, Североатлантический альянс не станет направлять свои подразделения для участия в конфликте на Украине, так для Запада совершенно нет никаких резонов это делать.

В ходе сегодняшеного форсайт-форума «Какая Украина нам нужна», организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА «Россия сегодня», Дугин высказал предположение, что Польшу и Румынию НАТО на Украину не отправит, передаёт РИА Новости.

При этом он считает, что Запад не заинтересован в обсуждении темы использования стратегического ядерного оружия в данном контексте.

«Запад продолжит вмешиваться в дела России. Поэтому нам нужен последовательный, яркий, просвещённый имперский нарратив», – резюмировал философ.

Как ранее писал «Эксперт», по данным издания Responsible Statecraft, на предстоящем в Вильнюсе саммите НАТО будет предложено одобрить «тысячи страниц конфиденциальных военных планов», в которых детально описывается сценарий непосредственного противостояния альянса с российской армией.