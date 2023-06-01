Азия готова отобрать сжиженный газ у Европы

Спотовые цены на сжиженный газ (СПГ) в Азии уже сейчас превышают европейские цены. Это положение, считает Bloomberg, сохранится как минимум до конца 2023 года. Вывод прост: при восстановлении спроса на газ такая ситуация неминуемо должна привести к усилению конкуренции за газ между азиатскими и европейскими покупателями.
Экспорт из США в Азию сейчас прибыльнее в июле, августе и сентябре. В среду цены на СПГ в Европе слегка подросли в результате временного закрытия СПГ-завода норвежской компании Equinor из-за утечки газа, но уже в четверг, 1 июня, они вновь упали после того, как из Норвегии пришли обнадеживающие новости о скором возобновлении работы завода. Голландские газовые фьючерсы с поставкой в следующем месяце, главный показатель состояния газового рынка в Европе, упали в Амстердаме к 10 часам утра 1 июня по центральноевропейскому времени на 7,5%, отвоевав почти все потери предыдущего дня, который закончился ростом на 8,8%. МВт-час сейчас стоит 24,85 евро (261 евро за тысячу кубов).
Во второй половине года борьба за газ между континентами должна обостриться, считают аналитики Bloomberg Intelligence Патрисио Альварес и Джоао Мартинс. Российский трубный газ поступает сейчас в Европу в минимальных количествах. Импорт СПГ в 2023 году, по прогнозам специалистов, покроет 40% потребностей континента в «голубом топливе». Для сравнения: два года назад эта цифра была вдвое ниже.
«Европа не может чувствовать себя в безопасности, потому что законтрактовано только 40%-45% зимнего спроса СПГ,- объясняют аналитики.- Это уменьшает буфер между колебаниями спроса и потенциальными нарушениями работы».
Экономисты сейчас уже пытаются спрогнозировать зиму 2024-25 годов. Многое будет зависеть от наполнения подземных газовых хранилищ (ПГХ) при подготовке к зиме.
Сейчас же обстановка спокойная. Пока спокойная. Спрос на газ из-за повсеместной невысокой экономической активности на всей планете низкий. В краткосрочной перспективе все внимание приковано сейчас к летней погоде, потому что вполне вероятные волны жары могут резко увеличить потребление топлива для охлаждения помещений, домов и так далее.
Сейчас в обстановке низкого спроса превышение цен на газ в Азии над европейскими не представляет для европейцев серьезной угрозы, подчеркивает аналитик Energy Aspects Ltd. Лео Кабуше.
«Для существенного роста спроса необходимо очень жаркое лето в Азии,- говорит он.- В таком случае газовозы повезут американский СПГ (преимущественно) в Азию через Панамский канал или мыс Доброй надежды, но до осуществления такого сценария еще далеко».
Во второй половине 2023 года и в Европе, и в Азии основными драйверами спроса будет погода, считает старший аналитик Rystad Energy Масанори Одака.
«Риск высокого спроса этим летом будет давить на глобальный рынок сжиженного газа»,- полагает Одака.