Азия готова отобрать сжиженный газ у Европы

Спотовые цены на сжиженный газ (СПГ) в Азии уже сейчас превышают европейские цены. Это положение, считает Bloomberg, сохранится как минимум до конца 2023 года. Вывод прост: при восстановлении спроса на газ такая ситуация неминуемо должна привести к усилению конкуренции за газ между азиатскими и европейскими покупателями.

Экспорт из США в Азию сейчас прибыльнее в июле, августе и сентябре. В среду цены на СПГ в Европе слегка подросли в результате временного закрытия СПГ-завода норвежской компании Equinor из-за утечки газа, но уже в четверг, 1 июня, они вновь упали после того, как из Норвегии пришли обнадеживающие новости о скором возобновлении работы завода. Голландские газовые фьючерсы с поставкой в следующем месяце, главный показатель состояния газового рынка в Европе, упали в Амстердаме к 10 часам утра 1 июня по центральноевропейскому времени на 7,5%, отвоевав почти все потери предыдущего дня, который закончился ростом на 8,8%. МВт-час сейчас стоит 24,85 евро (261 евро за тысячу кубов).