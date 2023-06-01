Госдума приняла закон о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Депутаты Государственной думы приняли закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Документ внесен в Госдуму 24 мая президентом РФ Владимиром Путиным. В пояснительной записке к нему указывается, что в результате вхождения в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых теперь принадлежат только РФ. В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе говорилось о важном значении Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также о необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.