IBM планирует заменить искусственным интеллектом 8 тысяч сотрудников

Глава IBM Арвинд Кришна объявил в мае о прекращении найма новых работников, а затем сообщил о планах по замене почти 8 тысяч человек искусственным интеллектом (AI). Речь идет, объяснил он, о сотрудниках, выполняющих вспомогательные функции и, в первую очередь, в секторе HR.
Замена человеческого интеллекта искусственным в IBM, сообщает сайт финансовых новостей Benzinga, будет проходить постепенно, в течение нескольких лет. Потенциально же, машины могут заменить в течение пяти лет до 30% работников, не связанных с клиентами. Это значит, что роботы и алгоритмы окажут сильную конкуренцию работникам финансовых отделов, бухгалтерий, HR и ряда других отделов. Решение IBM свидетельствует о росте влияния автоматизации и искусственного интеллекта в целом ряде отраслей в IT-секторе и о потенциальном воздействии, которое он может оказать на рабочую силу и рынок труда.
IBM не первый раз попадает в заголовки новостей благодаря увольнениям сотрудников. Зимой этого года компания сообщила об увольнении 3900 человек, объясняя это решение желанием сократить расходы и автоматизацией отрасли.
Тем не менее, IBM не единственная компания, которая в последнее время сократила численность штата. Массовые увольнения произошли также в друих крупнейших технологических компнаиях США. Очевидно, что AI не только развивается с невиданной скоростью, но и так же быстро меняет ландшафт на рынке труда.
Сбываются прогнозы специалистов, не одно десятилетие предупреждавших, что искусственный интеллект обладает потенциалом заменять людей. Конечно, эти мрачные прогнозы не остались незамеченными политиками. К примеру, в декабре 2022 года Белый дом предупредил о неизбежности замены отдельных категорий работников AI.
Арвинд Кришна очень высоко отзывается о потенциале искусственного интеллекта, который позволит сэкономить тысячи часов в финансовом секторе, бухгалтерии и секторе HR. Ожидается, что AI к 2030 году увеличит ВВП глобальной экономики на внушительные 16 трлн долларов.
Согласно исследованию экономистов Goldman Sachs нынешний всплеск развития искусственного интеллекта, визитной карточкой которого на данный момент является чат-бот ChatGPT, может затронуть, т.е. лишить работы до 300 млн человек. Это, между прочим, сопоставимо с населением США, включая стариков и младенцев. В исследовании также говорится, что потенциально машины могут заменить почти каждого пятого (18%) работника на планете. Причем, труднее всего придется работающему населению наиболее развитых стран.
Сообщение о массовых увольнениях в IBM также свидетельствуют о переменах в деятельности компаний в цифровой век. Причем, судя по всему, это только начало. AI тихо, но быстро входит в повседневную жизнь человечества. Стартапы типа AvaWatz уже применяют команды роботов, работающих при помощи искусственного интеллекта. Они работают на фермах, очищают аэродромы и выполняют все больше других операций.