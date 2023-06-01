IBM планирует заменить искусственным интеллектом 8 тысяч сотрудников

Глава IBM Арвинд Кришна объявил в мае о прекращении найма новых работников, а затем сообщил о планах по замене почти 8 тысяч человек искусственным интеллектом (AI). Речь идет, объяснил он, о сотрудниках, выполняющих вспомогательные функции и, в первую очередь, в секторе HR.

Замена человеческого интеллекта искусственным в IBM, сообщает сайт финансовых новостей Benzinga, будет проходить постепенно, в течение нескольких лет. Потенциально же, машины могут заменить в течение пяти лет до 30% работников, не связанных с клиентами. Это значит, что роботы и алгоритмы окажут сильную конкуренцию работникам финансовых отделов, бухгалтерий, HR и ряда других отделов. Решение IBM свидетельствует о росте влияния автоматизации и искусственного интеллекта в целом ряде отраслей в IT-секторе и о потенциальном воздействии, которое он может оказать на рабочую силу и рынок труда.