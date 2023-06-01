Игорь Шувалов: «Фокус группы ВЭБ.РФ в поддержке промышленности — проекты технологического суверенитета страны»

В течение ближайших полутора лет, до конца 2024 года, совокупный объём поддержанных группой ВЭБ.РФ проектов в промышленности ожидается на уровне 5,6 трлн руб.

«Фокусом работы Группы ВЭБ.РФ по поддержке промышленности стали проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета страны, в том числе в области транспортного машиностроения, производства компонентной базы для автомобильной и сельскохозяйственной техники, локализации или создания серийного производства промышленной продукции», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Помимо кредитной поддержки, в проектах техсуверенитета будут активно задействовать гарантии. «В настоящее время ВЭБ.РФ совместно с профильными министерствами прорабатывает программу предоставления поручительств для поддержки проектов техсуверенитета и проектов структурной адаптации экономики», — сказал Шувалов.

«Для обеспечения технологического суверенитета промышленникам необходим полный набор финансовых инструментов — от длинных денег до среднесрочных кредитов с пониженной ставкой», — говорит замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Правительство регулярно расширяет и дополняет существующие инструменты поддержки промышленности. ВЭБ активно участвует в работе по донастройке мер поддержки. Так, использование гарантий ВЭБа предусмотрено в новой программе поддержки организаций промышленности с использованием кластерной инвестиционной платформы. В проработке находится 41 проект на 1,3 трлн руб., в том числе в отраслях двигателестроения, высокотехнологичной промышленности, микроэлектроники, металлургии, фармацевтической промышленности. Межведомственная комиссия уже одобрила финансирование восьми проектов общей стоимостью 158,4 млрд руб. (предполагаемый объём участия ВЭБ.РФ — 50,2 млрд руб.). Совместно с Минпромторгом идёт разработка программы по поддержке станкостроения, предполагающей предоставление гарантий до 42 млрд руб. по льготной ставке.

«Как корпорация развития ВЭБ.РФ занимается тяжёлыми инвестиционными проектами, которые сложно осуществить без капитальной государственной поддержки как в части инвестиций, так и в части гарантий рисков», — указывает директор Института социально–экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, долгосрочные инвестиции, которые могут 10–25 лет не приносить никакой прибыли, работая в удалённой перспективе, возможны только при наличии государственной поддержки, чем и занимается ВЭБ. Приоритетным инструментарием поддержки, по его оценке, является проектное финансирование и реализация государственно–частного партнерства. «Очень важно привлечение инвестиций в крупные региональные проекты, инфраструктурные городские проекты, например, городской транспорт. Без наличия такого мощного гаранта, который, в свою очередь, опирается на государственную поддержку, такие проекты практически невозможны», — уверен Алексей Зубец.