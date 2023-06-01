Импортозамещение ПО в машиностроении оценили в 40 млрд рублей

Стоимость реализации проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении составляет 39,7 млрд руб.

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Такие цифры привел в ходе конференции ЦИПР замглавы Минпромторга Василий Шпак, передает «Интерфакс»

«Всего подготовлено 23 проекта на общую сумму 39,7 млрд рублей», — рассказал чиновник.

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По его словам, стоимость проектов в автомобилестроении составляет в 4,1 млрд руб, в сегменте общего машиностроения — 12,3 млрд, железнодорожного машиностроения — 8,3 млрд, судостроения — 5,4 млрд, двигателестроения — 2,5 млрд, авиастроения — 4 млрд, ракетно-космической промышленности — 4,1 млрд.

Говоря о планах по проектам второй очереди, Шпак сообщил, что на данный момент речь идет о 15 проектах, стоимость которых оценивается в 17 млрд руб., при этом большая часть этой суммы (9 млрд) будет направлена на один проект в сфере автомобилестроения.

В сегменте железнодорожного машиностроения планируется реализация пяти проектов на сумму 1,8 млрд руб., в ракетно-космической промышленности намечены четыре проекта на 2,5 млрд, в общем машиностроении — три проекта на 3,3 млрд, в судостроении и двигателестроении — по одному проекту на 0,2 млрд каждый, уточнил замглавы Минпромторга.