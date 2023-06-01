Кабмин оставил прежние лимиты, по которым можно обратиться за кредитными каникулами

Правительство РФ сохранило без изменений максимальные размеры потребительских и ипотечных кредитов, по которым россияне могут взять кредитные каникулы в случае снижения дохода. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. При этом уточняется, что каникулы распространяются на заемные средства, выданные до 1 марта 2022 года.

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«Заемщики имеют право обратиться в банки за кредитными каникулами до 31 декабря 2023 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на заемные средства, выданные до 1 марта 2022 года», — пояснили в Минфине.

Так, по потребительским кредитам действуют лимиты в 300 тыс. рублей для граждан; 350 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей; 100 тыс. рублей — для граждан по займам с лимитом кредитования (например, по кредитным картам); 700 тыс. рублей — по автокредитам. По ипотечным кредитам «потолок» установлен на уровне 6 млн рублей для Москвы; 4 млн рублей для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа; 3 млн рублей для остальных регионов РФ.

В Минфине напомнили, что механизм кредитных каникул был введен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а затем возобновлен в марте 2022-го для поддержки граждан и ИП, у которых снизился доход в условиях санкций. Механизм действовал до 30 сентября 2022 года и показал высокую эффективность, поэтому было принято решение о его продлении до конца 2023 года.

