Как правильно выбрать кондиционер: советы и рекомендации

Что нужно учесть, чтобы приобрести функциональную модель с высокими эксплуатационными характеристиками, которая бы не выходила часто из строя, а долго и надежно служила? Мы подготовили несколько советов экспертов.

Основные виды

Перед тем, как выбрать кондиционер, в первую очередь определитесь с мощностью. Она зависит не только от объе6ма помещения. Также следует учитывать, находится ли оно в тени или на солнечной стороне. При расчете исходите из того, что на 1 кв. м комнаты мощность должна составлять примерно 100 Вт. Это значит, что для помещения площадью 20 кв. м нужна модель мощностью не менее 2 кВт.

Все кондиционеры можно разделить на три группы:

Мобильные – такие модели можно перемещать и использовать для охлаждения той или иной зоны. Но нужно учитывать, что такое устройство шумное, а его эффективность ниже, чем других типов кондиционеров. Для его работы нужно подключить плиссированную трубу, чтобы теплый воздух мог выходить наружу. Это несколько ограничивает мобильность. В старых моделях нужно периодически выливать конденсат.

Стационарные – его конструкция включает наружный блок, устанавливаемый снаружи здания, и внутренний, устанавливаемый в помещении. Они между собой соединены системой управления и фреоновой трубкой, по которой двигается хладагент и его конденсат. Шумные компрессоры и вентиляторы находятся вне здания (в наружном блоке), в комнате не слышно никаких звуков, связанных с их работой. Такие устройства мощные, они способны охлаждать несколько комнат одновременно.

Сплит-системы – могут использоваться для охлаждения комнаты и обогрева в зимнее время года. Такие системы способны обеспечивать микроклимат в нескольких помещениях одновременно. Само климатическое оборудование может устанавливаться вне комнаты, а охлажденный (нагретый) воздух подается через специальные каналы в нужные зоны. Недостаток сплит-системы – стоимость, которая в 2-3 раза выше, чем у обычного кондиционера. Также нужно учитывать, что она не может создавать разный микроклимат в разных комнатах

Кондиционеры производства известных брендов стоят дороже. Но, как правило, они более надежны и ремонтировать их придется реже.

Что нужно знать об установке

Установку лучше доверять опытным монтажникам, которые грамотно смонтируют оборудование, не повредив его. Рекомендуется покупать кондиционер и заказывать монтаж в одной и той же компании. Обязательно требуйте у монтажников документы, подтверждающие квалификацию для выполнения таких работ.

Учитывайте, что стоимость монтажа высока и может достигать 100% от стоимости самого кондиционера. Но экономить на этом не стоит. Практика показывает, что многие проблемы с климатическим оборудованием связаны с ошибками при установке.

Выбор оптимальной модели зависит от того, как будет использоваться оборудование и какие требования к нему предъявляют. Следуйте этим простым рекомендациям, они помогут вам подобрать надежный и функциональный кондиционер, который будет создавать в вашем помещении комфортную обстановку.